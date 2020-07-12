Дубль с пенальти: украинский нападающий провел результативный матч за турецкий клуб (видео)
20:04, 12 июля 2020Футбол
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Евгений Селезнев реализовал два пенальти в первом тайме.
На счету Евгения Селезнева 10 голов в сезоне / фото twitter.com/BursasporSk
Украинский форвард Евгений Селезнев оформил дубль за "Бурсаспор" в матче матче 33-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Турции против "Менеменспора".
Украинец ударом с "точки" сравнял счет на 24-й минуте матча, а на 40-й вновь не оставил шансов голкиперу, еще раз пробив низом.
Встреча в итоге завершилась вничью - 2:2.
В текущем сезоне на счету Селезнева 10 голов в 25 матчах за "Бурсаспор".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинцы Денис Гармаш и Артем Кравец в Турции отметились голами в матче друг против друга.
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