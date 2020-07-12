Дубль с пенальти: украинский нападающий провел результативный матч за турецкий клуб (видео)

Евгений Селезнев реализовал два пенальти в первом тайме.

Украинский форвард Евгений Селезнев оформил дубль за "Бурсаспор" в матче матче 33-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Турции против "Менеменспора".

Украинец ударом с "точки" сравнял счет на 24-й минуте матча, а на 40-й вновь не оставил шансов голкиперу, еще раз пробив низом.

Встреча в итоге завершилась вничью - 2:2.

В текущем сезоне на счету Селезнева 10 голов в 25 матчах за "Бурсаспор".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинцы Денис Гармаш и Артем Кравец в Турции отметились голами в матче друг против друга.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram