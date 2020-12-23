"Горожане" пробились в полуфинал турнира, а украинец провел на поле весь матч.

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Гости выиграли со счетом 4:1 и пробились в полуфинал турнира.

В составе "Ман Сити" весь матч на поле провел украинец Александр Зинченко, при этом он отметился ассистом.

Уже на 3-й минуте матча Зинченко выполнил навес во вратарскую от лицевой линии поля, а Габриэл Жезус замкнул передачу головой.

Для украинца это первое результативное действие в составе "Ман Сити" в сезоне 2020-2021.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 1:4

Голы: Ляказетт, 31 - Габриэль Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Ляпорт, 73

"Арсенал": Рунарссон, Мустафи, Габриэль, Колашинац, Суареш, Эльнени (Смит-Роу, 66), Себальос, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Ляказетт (Балогун, 77), Мартинелли (Пепе, 49)

"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко, Родри (Уокер, 77), Фернандиньо, Марез, Силва (Торрес, 70), Фоден, Габриэль Жезус (Агуэро, 74)

Предупреждения: Эльнени, Мустафи - Силва

Голевой пас Зинченко

Обзор матча

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Автор: Антон Дударь