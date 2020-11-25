Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко планирует до конца отработать свой контракт с "Вест Хэмом".
Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" на YouTube со ссылкой на агента Ярмоленко Вадима Шаблия.
Читайте такжеФутболист сборной Украины Ярмоленко в третий раз стал отцом (фото)
Отмечается, что украинец не планирует разрывать контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в турецкий "Фенербахче" в зимнее межсезонье, как сообщалось ранее в СМИ.
"Шаблий сказал, что это фейк. До того, как истечет контракт Ярмоленко, никаких мыслей о переходе нет", - отметил ведущий шоу Михаил Спиваковский.
Контракт украинца с "молотобойцами" действует до 30 июня 2022 года.
Напомним, на данный момент Ярмоленко не играет за "Вест Хэм" из-за коронавируса. Он сдал положительный тест в расположении сборной Украины.
Всего на его счету в этом сезоне 8 матчей, 2 гола и 2 ассиста за "Вест Хэм".
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Желают смерти тебе и твоей семье": Зинченко обиделся на фанатов из-за оскорблений после матча с Германией
- "Родители из Луганской области": футболист немецкого Шальке хочет выступать за сборную Украины (видео)
- "Он украинец": экс-футболист сборной Украины заступился за Тимощука, который работает в России
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram