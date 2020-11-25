Андрей Ярмоленко не планирует разрывать контракт с "Вест Хэмом".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко планирует до конца отработать свой контракт с "Вест Хэмом".

Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" на YouTube со ссылкой на агента Ярмоленко Вадима Шаблия.

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Отмечается, что украинец не планирует разрывать контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в турецкий "Фенербахче" в зимнее межсезонье, как сообщалось ранее в СМИ.

"Шаблий сказал, что это фейк. До того, как истечет контракт Ярмоленко, никаких мыслей о переходе нет", - отметил ведущий шоу Михаил Спиваковский.

Контракт украинца с "молотобойцами" действует до 30 июня 2022 года.

Напомним, на данный момент Ярмоленко не играет за "Вест Хэм" из-за коронавируса. Он сдал положительный тест в расположении сборной Украины.

Всего на его счету в этом сезоне 8 матчей, 2 гола и 2 ассиста за "Вест Хэм".

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Автор: Антон Дударь