Вратарь сборной Украины Лунин отбил пенальти в матче за испанский клуб (видео)

Украинский вратарь в итоге пропустил два гола.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который выступает за испанский "Овьедо", отразил пенальти в матче 33-го тура Сегунды против "Депортиво".

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На 37-й минуте матча Лунин отразил удар Эмре Чолака - голкипер прыгнул в левый от себя угол и среагировал на мяч.

В итоге Лунин пропустил в этой встрече два гола, причем "Овьедо" упустил преимущество 2:0, и матч завершился вничью - 2:2.

Лунин проводил одиннадцатый матч за "Овьедо", в составе которого играет на правах аренды до конца сезона. В этих поединках он пропустил двенадцать мячей.

Как сообщал УНИАН, ранее Лунин отреагировал на слухи о возвращении в "Реал".

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