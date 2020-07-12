Дважды пропустили с пенальти: Динамо в третий раз подряд потеряло очки в УПЛ

Киевляне не смогли справиться с "Александрией" и ухудшили свои шансы в борьбе за серебро.

В рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на выезде играло против "Александрии". Встреча завершилась вничью.

Динамовцы пропустили первыми - на 22-й минуте Максим Третьяков реализовал пенальти, назначенный за фол Александра Сироты. Интересно, что следом Алексей Михайличенко заменил молодого защитника.

На 61-й минуте в игру вступил Беньямин Вербич. Словенцу понадобилось всего две минуты, чтобы сравнять счет - он отличился после подачи с фланга.

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На 75-й минуте Вербич оформил дубль, однако "Александрия" сумела отыграться. И вновь хозяева отличились с пенальти - Третьяков еще раз был точен, но теперь после фола Артема Шабанова.

Таким образом, "Динамо" потеряло очки в УПЛ в третьем матче подряд (после поражений от "Десны" и "Шахтера"). Киевляне набрали 56 очков и занимают третье место в таблице УПЛ, на 1 пункт отставая от "Зари".

"Александрия", у которой 45 очков, уже гарантировала себе пятое итоговое место и участие в плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы.

"Александрия" - "Динамо" - 2:2

Голы: Третьяков, 23 (с пенальти), 89 (с пенальти) - Вербич, 63, 75

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков, Лучкевич (Задерака, 80), Банада, Гордиенко (Ковалец, 81), Третьяков, Ситало (Устименко, 30 (Шастал, 68), Безбородько (Грицук, 68)

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Сирота (Бурда, 24), Караваев, Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский, Цитаишвили (Цыганков, 46), Шапаренко, Де Пена (Буяльский, 61), Русин (Вербич, 61)

Предупреждения: Бабогло, Ковалец - Сирота, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Караваев

Как сообщал УНИАН, еще один претендент на медали "Заря" накануне обыграла "Колос".

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