Украинский футболист стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии

Александр Зубков подорожал более чем в два раза.

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость всех игроков венгерского чемпионата.

Зубков подорожал с 950 тысяч евро до 2 миллионов евро.

Второе-третье места в рейтинге делит еще один украинец Иван Петряк, который выступает за "Фехервар". Он подорожал на 300 тысяч евро, его новая трансферная стоимость - 1,6 миллиона.

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Стоимость еще одного украинца из "Ференцвароша" Игоря Харатина - 1,5 миллиона евро. Он подорожал на 300 тысяч евро и делит в рейтинге самых дорогих игроков венгерской лиги четвертое-седьмое места.

Напомним, "Ференцварош" возглавляет украинский тренер Сергей Ребров. Под его руководством команда во второй раз подряд стала чемпионом Венгрии.

УНИАН также сообщал о том, что гол Зубкова претендовал на звание самого красивого в чемпионате Венгрии.

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