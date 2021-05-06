Александр Зинченко - среди одиннадцати лучших игроков ответных матчей 1/2 финала.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную недели по итогам ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ее представил авторитетный портал WhoScored.

По итогам матча с ПСЖ, в котором "Ман Сити" одержал победу со счетом 2:0, Зинченко получил оценку 7,4 и получил место в символической сборной на левом фланге защиты.

Кроме него, в команду недели также попали его одноклубники Кайл Уокер, Рубен Диаш, Фил Фоден и Рияд Марез, а также игроки "Челси" Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Н'Голо Канте, Жоржиньо, Кай Хаверц и Тимо Вернер.

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Александр Зинченко: цифры в матче с ПСЖ

В ответном матче 1/2 финала Зинченко провел на поле весь матч. Он отдал предголевую передачу при первом взятии ворот и начал вторую голевую атаку "Сити". В его пассиве - желтая карточка.

По итогам матча Зинченко получил от портала WhoScored четвертую самую высокую оценку среди игроков "Ман Сити".

За матч Зинченко 83 раза коснулся мяча (больше всех в составе "Сити"), отдал 70 передач, 67 из которых точные (больше всех в составе "Сити"), 4 раза успешно отобрал мяч из 4 попыток, совершил 2 выноса, 1 перехват, заблокировал 1 удар.

Зинченко стал первым с 2013 года украинцем, команда которого вышла в финал Лиги чемпионов, после Анатолия Тимощука в составе "Баварии".

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Автор: Антон Дударь