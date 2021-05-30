После финального свистка украинский футболист долго лежал на газоне.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отреагировал на поражение "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов против "Челси".

Сразу после финального свистка Зинченко со слезами рухнул на газон, уткнувшись лицом в траву.

Украинца утешали как одноклубники, так и игроки "Челси" - в частности, к нему подходил Маркос Алонсо.

Во время церемонии награждения Зинченко, едва сдерживая слезы, сразу снял с себя медаль финалиста.

Для Зинченко это был первый финал Лиги чемпионов в карьере. Он провел на поле весь матч.

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Манчестер Сити - Челси: итоги финала

В финале ЛЧ 2020-2021 "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.

Во второй раз "Челси" выиграл ЛЧ после смены тренера по ходу сезона.

"Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)

Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.

Хаверц признан лучшим игроком финала по версии WhoScored (оценка - 8,3). У "Сити" самую высокую оценку получил Зинченко (7,0). УЕФА назвал лучшим игроком финала Н'Голо Канте.

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Автор: Антон Дударь