Украинская Премьер-лига: футболист Десны признан лучшим игроком 26-го тура (фото)

Александр Филиппов стал одним из творцов разгромной победы своей команды.

Нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов признан лучшим игроком 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

Лучшего футболиста выбирал экспертный совет, в который вошли Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачов, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Филиппов опередил в голосовании Виталия Буяльского из "Динамо" и Максима Тейшейру, представляющего "Олимпик".

Нападающий помог своей команде разгромить "Александрию" со счетом 5:1. На счету Филиппова два гола, один из которых - с пенальти.

Лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболисты "Шахтера" поддержали партнера по команде, получившего тяжелую травму.

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