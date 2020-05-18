Экс-футболист сборной Украины Алиев набил татуировку, которую придумал его фанат (фото)
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сделал себе татуировку, рисунок для которой придумал подписчик его YouTube-канала.
Читайте также"Четверо суток не спал": экс-футболист Алиев назвал самую крупную сумму, которую проигрывал в казино
Видео опубликовано на канале Алиева "Кент".
Экс-футболист проводил день с подписчиком и отправился в тату-салон, где набил на правой ноге свое лицо и "кнопку", которая символизирует YouTube.
Рисунок придумал подписчик Алиева, а бывшему динамовцу понравилась идея. Таким образом он отметил начало нового этапа своей жизни в качестве видеоблогера.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда и против кого экс-футболист Алиев дебютирует на боксерском ринге.