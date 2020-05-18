Экс-футболист сборной Украины Алиев набил татуировку, которую придумал его фанат (фото)

Александр Алиев рисунком на ноге отметил новый этап в своей жизни.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сделал себе татуировку, рисунок для которой придумал подписчик его YouTube-канала.

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Видео опубликовано на канале Алиева "Кент".

Экс-футболист проводил день с подписчиком и отправился в тату-салон, где набил на правой ноге свое лицо и "кнопку", которая символизирует YouTube.

Рисунок придумал подписчик Алиева, а бывшему динамовцу понравилась идея. Таким образом он отметил начало нового этапа своей жизни в качестве видеоблогера.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда и против кого экс-футболист Алиев дебютирует на боксерском ринге.