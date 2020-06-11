Украинский футболист покинул бельгийский клуб и переехал в Беларусь (фото)

Андрей Бацула сменил клуб на правах аренды.

Украинский защитник Андрей Бацула покинул бельгийский "Кортрейк" и перешел в минское "Динамо".

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Об этом сообщила пресс-служба клуба из Высшей лиги Беларуси.

28-летний футболист отправился в аренду, которая рассчитана на один год.

Бацула перешел в "Кортрейк" из "Александрии" в августе 2018 года. За бельгийскую команду защитник провел 29 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Минское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 16 очков. За команду выступают еще двое украинцев - Артем Сухоцкий и Дмитрий Билоног.

УНИАН ранее сообщал о том, как украинские футболисты зажгли в матче чемпионата Беларуси.

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