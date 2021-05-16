Основной центральный защитник команды отказался продлевать контракт.

Центральный защитник луганской "Зари" Джоэль Абу Ханна в ближайшее время сменит клубную прописку.

О том, что он покидает украинскую команду, 23-летний игрок сообщил самостоятельно в своем Instagram.

"Никогда не было просто сказать "пока" месту, где ты чувствовал себя как дома. Я хотел бы выразить свою благодарность, что был частью такого прекрасного клуба. Семья "Зари" - это что-то особенное, я нигде в другом месте такого еще не испытывал. Спасибо моим партнерам, команде и особенно фанатам. Я начну новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда - "Заря"! Спасибо за все! Ваш Джоэль. Вперед "Заря!!!", - трогательно попрощался легионер.

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Джоэль Абу Ханна: карьера в "Заре"

Абу-Ханна пришел в "Зарю" летом 2019-го года на правах свободного агента, подписав контракт на два года. За два сезона он сыграл за луганский коллектив 55 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Во время выступлений за "Зарю" Джоэль получил свое дебютное приглашение в Национальную сборную Израиля и трижды уже успел выйти на поле в футболке этой команды.

В прошлом сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах и помог "Заре" дойти до финала Кубка Украины, а также завоевать бронзовые медали УПЛ второй год подряд.

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Автор: Артем Будрин