Главный тренер сборной Нидерландов заразился коронавирусом и перенес сердечный приступ

Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем еще в начале мая.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заразился коронавирусом перед тем, как оказался в больнице из-за проблем с сердцем.

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Супруга специалиста Бартина Куман сообщила, что у него был сердечный приступ, передает Voetbal International.

"Первые наши тесты на коронавирус были отрицательными, но анализ крови показал наличие антител. Муж сел на велосипед и поехал с друзьями, а после возвращения домой ему стало плохо. Я поняла, что это сердце, так как отец и дядя Рональда умерли от этого. Электрокардиограмма подтвердила, что у него был сердечный приступ", - сказала жена тренера.

Напомним, сборная Нидерландов под руководством Рональда Кумана вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020, где выступит в одной группе с Украиной.

Для нидерландцев это первый такой успех после того, как команда пропустила Евро-2016 и чемпионат мира-2018. Евро-2020 был перенесен на лето следующего года из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что из-за коронавируса в Нидерландах решили остановить футбольный чемпионат без определения чемпиона.

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