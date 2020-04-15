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Украинский защитник Динамо заинтересовал итальянский топ-клуб - СМИ

12:57, 15 апреля 2020
Футбол
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Денис Попов в этом сезоне провел 17 матчей за Динамо / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщает milannews24.com.

Отмечается, что клубы уже контактировали, и "Динамо" выразило готовность вступить в переговоры по трансферу футболиста.

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В случае необходимости переговорам между клубами может поспособствовать легенда "Милана" и "Динамо" Андрей Шевченко.

По данным источника, стороны еще не затрагивали вопрос суммы трансфера, но ожидается, что она не превысит 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Попова 17 матчей и 2 гола за "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в услугах Попова, а также Виталия Миколенко заинтересован "Наполи". 

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