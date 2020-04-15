Украинский защитник Динамо заинтересовал итальянский топ-клуб - СМИ

"Милан" попытается подписать украинца Дениса Попова.

Защитник киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Денис Попов попал в сферу интересов итальянского "Милана".

Об этом сообщает milannews24.com.

Отмечается, что клубы уже контактировали, и "Динамо" выразило готовность вступить в переговоры по трансферу футболиста.

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В случае необходимости переговорам между клубами может поспособствовать легенда "Милана" и "Динамо" Андрей Шевченко.

По данным источника, стороны еще не затрагивали вопрос суммы трансфера, но ожидается, что она не превысит 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Попова 17 матчей и 2 гола за "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в услугах Попова, а также Виталия Миколенко заинтересован "Наполи".