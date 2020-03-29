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"Умным все пох*й": экс-футболист сборной Украины высказался о ситуации с карантином

13:31, 29 марта 2020
Футбол
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Максим Калиниченко попросил не рассказывать ему о мировом заговоре / фото: dynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал на ситуацию с карантином и необходимостью самоизолироваться из-за пандемии коронавируса.

Об этом Калиниченко высказался в Twitter.

"Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все пох*й), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие - посидите дома", - написал Калиниченко.

Напомним, Калиниченко провел 47 матчей за сборную Украины и забил 7 голов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко сравнил пандемию коронавируса с Чернобылем.

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