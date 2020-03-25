Динамо летом возглавит тренер Зари - СМИ

Киевляне, по информации прессы, провели переговоры с Виктором Скрипником.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник летом возглавит киевское "Динамо" вместо Алексея Михайличенко.

Читайте также"Точно сильнее": легионер Динамо сравнил чемпионаты Украины и России

Об этом в Instagram-сторис сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

По информации источника, стороны провели переговоры 24 марта в формате видеоконференции, в которой приняли участие сам Скрипник, а также Игорь и Григорий Суркисы. Во время общения они достигли предварительной договоренности.

При этом Алексей Михайличенко якобы знает о предстоящей отставке, но продолжит работать в столичном клубе. Велика вероятность, что он может вернуться на пост спортивного директора.

В то же время, Telegram-канал "Шах и Шах", который ведут приближенные к "Динамо" журналисты Андрей Шахов и Андрей Шахов-младший, опроверг эту информацию, назвав ее "недостоверной".

После 23 туров УПЛ "Заря" имеет одинаковое количество очков с "Динамо" и опережает киевлян благодаря дополнительным показателям. Команды ведут борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. При этом чемпионат Украины находится на паузе из-за пандемии коронавируса.

Виктор Скрипник возглавил "Зарю" в августе прошлого года, а до этого тренировал "Вердер" и "Ригу".

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Динамо" назвал третье место команды в УПЛ "случайностью".