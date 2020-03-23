Англичанин возглавил рейтинг самых дорогих молодых футболистов мира

В топ-3 нашлось место сразу двум игрокам дортмундской "Боруссии".

Футбольная обсерватория CIES представила рейтинг самых дорогих футболистов мира, которые родились в 2000-е годы.

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Список опубликован на официальном сайте организации.

Самым дорогим игроком стал вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо, который оценен в 198,5 млн евро. В топ-3 также вошел его одноклубник - норвежский форвард Эрлинг Холанд (101 млн евро), а также бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго (88,9 млн евро).

Топ-10 самых дорогих молодых игроков мира:

1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 198,5 млн евро;

2. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 101 млн евро;

3. Родриго ("Реал") - 88,9 млн евро;

4. Винисиус Жуниор ("Реал") - 73,9 млн евро;

5. Каллум Хадсон-Одои ("Челси") - 72,3 млн евро;

6. Ферран Торрес ("Валенсия") - 55,2 млн евро;

7. Эдуардо Камавинга ("Ренн") - 53 млн евро;

8. Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") - 50,6 млн евро;

9. Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 50,4 млн евро;

10. Мойзе Кин ("Эвертон") - 46 млн евро.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист сборной Украины вошел в список топ-форвардов Европы.