В Австралии футболист поклонился пустым трибунам после забитого гола (видео)

Чемпионат Австралии продолжается без зрителей.

Английский нападающий "Сиднея" Адам Ле Фондр курьезно отпраздновал забитый гол в матче чемпионата Австралии против "Вестерн Сидней Уондерерс".

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Австралийское первенство - один из немногих турниров, которые продолжаются, несмотря на коронавирус, однако матчи проходят при пустых трибунах.

Ле Фондр открыл счет в матче, после чего похлопал пустым трибунам, а также поклонился воображаемым болельщикам.

Видео необычного празднования Ле Фондра опубликовал официальный Twitter-аккаунт Hyundai A-League.

Как сообщал УНИАН, ранее Криштиану Роналду поприветствовал воображаемых болельщиков перед матчем "Ювентуса".