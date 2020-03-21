В Австралии футболист поклонился пустым трибунам после забитого гола (видео)
Английский нападающий "Сиднея" Адам Ле Фондр курьезно отпраздновал забитый гол в матче чемпионата Австралии против "Вестерн Сидней Уондерерс".
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Австралийское первенство - один из немногих турниров, которые продолжаются, несмотря на коронавирус, однако матчи проходят при пустых трибунах.
Ле Фондр открыл счет в матче, после чего похлопал пустым трибунам, а также поклонился воображаемым болельщикам.
Видео необычного празднования Ле Фондра опубликовал официальный Twitter-аккаунт Hyundai A-League.
.@A1F1E9 pounces on the deflected ball for goal 17 of the season.— Hyundai A-League (@ALeague) March 21, 2020
🎥: @FOXFOOTBALL#SydneyDerby#ALeaguepic.twitter.com/p1LARDR9mg
.@A1F1E9 applauding and bowing to an empty stadium 🤦♂️#SydneyDerby#ALeaguepic.twitter.com/5XNVdu7M0E— Hyundai A-League (@ALeague) March 21, 2020
Как сообщал УНИАН, ранее Криштиану Роналду поприветствовал воображаемых болельщиков перед матчем "Ювентуса".