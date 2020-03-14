УПЛ: Александрия и Днепр-1 одержали домашние победы

Состоялось еще два матча 23-го тура чемпионата Украины.

В рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Мариуполь", а "Александрия" играла с "Колосом".

Встречи проходили без зрителей в связи с карантином в Украине. Оба поединка завершились победами хозяев поля.

"Днепр-1" после победы над "Мариуполем" набрал 28 очков и вышел на чистое седьмое место в таблице УПЛ. У приазовцев осталось 25 очков.

"Днепр-1" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Хобленко, 64 (с пенальти), Супряга, 89

"Днепр-1": Клищук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Батагов, Назаренко (Коркишко, 66), Ди Франко, Вакулко, Булеца (Чичиков, 68), Хобленко (Супряга, 75).

"Мариуполь": Гальчук, Муравский, Быков, Дава, Кирюханцев (Кащук, 76), Чех (Тищенко, 68), Федорчук, Горбунов, Топалов, Чурко (Кулаков, 71), Фомин.

"Александрия" набрала 40 очков и занимает в чемпионате пятое место. "Колос" (26 очков) идет в топ-шестерке шестым.

"Александрия" - "Колос" - 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35, Лысенко, 80

"Александрия": Билык, Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух, Гречишкин, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук, Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

"Колос": Яшков, Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец, Богданов, Ориховский, Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вильхамссон, Бондаренко (Лысенко, 65)

Ранее УНИАН сообщал о том, что в 23-м туре УПЛ "Львов" и "Карпаты" сыграли вничью.