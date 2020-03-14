Львовское дерби в УПЛ завершилось вничью

"Львов" и "Карпаты" отличились по разу.

В стартовом матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" принимал "Карпаты". Львовское дерби завершилось вничью.

На 28-й минуте счет в матче был открыт после автогола Антона Браткова. На 50-й минуте Матеус Яковелли сравнял счет ударом головой.

Концовку матча "Карпаты" проводили в меньшинстве после удаления Геннадия Пасича.

Отметим, что обе команды в концовке могли выиграть, но не реализовали пенальти.

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"Карпаты" (14 очков) занимают 12-е место, "Львов" (21 очко) идет девятым.

Матч прошел без зрителей в связи с карантином в Украине.

"Львов" - "Карпаты" - 1:1

Голы: Яковелли, 50 - Братков, 27 (в свои ворота)

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу (Богунов, 62), Приймак, Сабин, Татарков, Алваро, Ренан (Ныч, 63), Яковелли (Велвес, 82)

"Карпаты": Кудрик, Мартинс (Притула, 74), Гиоргадзе, Халл, Лях, Назарина, Сыч (Деда, 71), Танчик, Клец, Г. Пасич — Бойчук

Предупреждения: Яковелли, Сабино, Приймак - Бойчук, Халл, Клец, Г. Пасич

Удаление: Г. Пасич, 87 (повторное предупреждение)

Нереализованные пенальти: Назарина, 86 (вратарь), Татарков, 88 (вратарь)

Ранее УНИАН сообщал о том, где смотреть матчи 23-го тура УПЛ.