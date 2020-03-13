Два игрока киевского Динамо отличились голами в матче чемпионата Турции (видео)

Денис Гармаш забил за "Ризеспор", а Жерсон Родригес - за "Анкарагюджю".

В рамках 26-го тура чемпионата Турции "Анкарагюджю" принимал "Ризеспор". В составе обеих команд голами отличились футболисты, контракты которых принадлежат киевскому "Динамо".

В составе "Анкарагюджю" на 22-й минуте отличился Жерсон Родригес, а у "Ризеспора" гол провел украинец Денис Гармаш.

Для Родригеса этот гол стал третьим в семи матчах за турецкий клуб, а для Гармаша - вторым в пяти играх.

Еще один украинец из "Ризеспора" Николай Морозюк на четвертой добавленной ко второму тайму минуте получил вторую желтую карточку и был удален.

Встреча в итоге завершилась победой "Анкарагюджю" со счетом 2:1.

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