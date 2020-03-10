Шахтер сыграет с Вольфсбургом в Германии при пустых трибунах из-за коронавируса

Поединок плей-офф Лиги Европы будет проходить на пустом стадионе.

В четверг, 12 марта, донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против немецкого "Вольфсбурга" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы при закрытых трибунах.

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Об этом сообщил официальный сайт "волков".

Стадион "Фольксваген-Арена" было решено закрыть для посетителей из-за распространения китайского коронавируса.

"Очень жаль, что вынуждены принимать такое решение, но мы обязаны действовать в интересах всех сторон и предотвратить последствия, которые могут наступить для болельщиков, посетивших стадион. Хочу поблагодарить фанатов за понимание, а "Вольфсбург" - за высокий уровень ответственности и сотрудничество", - заявила руководитель отдела спорта и здоровья города Вольфсбург Моника Мюллер.

Ответная игра состоится 19 марта в Харькове.

Ранее УЕФА также подтвердил, что поединки "Валенсия" - "Аталанта" (Лига чемпионов, 10 марта), ПСЖ - "Боруссия" Дортмунд (Лига чемпионов, 11 марта), "Интер" - "Хетафе" (Лига Европы, 12 марта) и "Барселона" - "Наполи" (Лига чемпионов, 18 марта) состоятся за закрытыми дверями.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины проведет матч при пустых трибунах в Польше.