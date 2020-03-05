"Доктор перепутал таблетки": назван препарат, из-за которого дисквалифицировали форварда Динамо Беседина

Артем Беседин получил год дисквалификации из-за врачебной ошибки.

Координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко раскрыл подробности дела о положительной допинг-пробе форварда "Динамо" Артем Беседина, из-за которой он был на год отстранен от футбола.

В комментарии программе "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1" Бецко сообщил, что в допинг-пробе Беседина был обнаружен запрещенный стимулятор - фонтурацетам.

"Это стимулятор, увеличивающий мозговую активность и психическую энергию. При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память", - сказал Бецко.

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Координатор подчеркнул, что препарат попал в организм Беседина случайно:

"По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор вручил футболисту этот препарат. Вроде как у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, и он просто перепутал блистеры".

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

Ранее сообщалось, что клубный врач "Динамо" Леонид Миронов в январе был временно отстранен от работы с первой командой.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" продлило контракт с Бесединым, несмотря на допинг-скандал.