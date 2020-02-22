Динамо вырвало победу в историческом для УПЛ матче (видео)

Киевляне обыграли "Ворсклу" благодаря голу Беньямина Вербича в компенсированное время.

Киевское "Динамо" в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги принимало "Ворсклу". Киевляне одержали победу со счетом 2:1.

В этом матче впервые в истории УПЛ использовалась система видеоповторов. Правда, необходимости задействовать VAR в этой игре у арбитров не возникло.

"Динамо" вышло вперед в начале второго тайма - Виталий Буяльский выполнял навес с правого фланга и отправил мяч в ворота.

"Ворскле" удалось довольно быстро отыграться - Руслан Степанюк замкнул головой замкнул подачу с фланга.

Вырвать три очка киевляне смогли уже в компенсированное время - голкипер среагировал на удар Назария Русина, но Беньямин Вербич ударом боковыми ножницами отправил мяч в сетку.

Добавим, что встреча проходила при пустых трибунах - матч могли посетить только дети до 14 лет.

"Динамо" набрало 39 очков и занимает второе место в УПЛ. "Ворскла" (14 очков) идет одиннадцатой.

"Динамо" - "Ворскла" - 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 - Степанюк, 62

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Де Пена, 76), Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Вербич, Русин

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Кане, Шехич, Пуцлин (Габелок, 83), Ребенок (Якубу, 65), Кулач, Степанюк (Артур, 70)

Видео голов

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в 19-м туре УПЛ "Заря" обыграла "Мариуполь".