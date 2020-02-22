Заря обыграла Мариуполь в первом матче УПЛ после зимней паузы

Чемпионат Украины по футболу возобновился матчем в Мариуполе.

В стартовом матче 19-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал "Зарю". Гости одержали победу со счетом 2:1.

Все голы в матче были забиты во втором тайме в промежутке с 62-й по 69-ю минуты.

Читайте такжеФИФА наказала клуб УПЛ трансферным баном за долг перед футболистом

После этой победы "Заря" набрала 37 очков и вышла на второе место в таблице УПЛ (но у "Динамо" еще есть матч в запасе). "Мариуполь", у которого 22 очка, идет шестым.

"Мариуполь" - "Заря" - 1:2

Голы: Мишнев, 69 - Перович, 62, Леднев, 67

"Мариуполь": Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворский (Кулаков, 80), Быков, Федорчук, Чех (Игнатенко, 46), Топалов (Фомин, 64), Мишнев, Горбунов, Чурко

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Леднев (Лунев, 90), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Кабаев, 60), Перович (Громов, 78)

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 19-го тура УПЛ.