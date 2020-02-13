Челси заплатил 40 миллионов за восходящую звезду из Аякса

Хаким Зиеш продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Английский "Челси" объявил о трансфере крайнего нападающего "Аякса" Хакима Зиеша.

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Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов, если футболист будет успешно выступать за новую команду.

Зиеш переедет в Лондон уже летом, а пока продолжит выступать за нидерландский клуб.

Вингер является одним из лидеров "Аякса". В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей и девять голов во всех турнирах. Также 26-летний игрок провел 32 поединка и забил 14 мячей за сборную Марокко.

Хаким Зиеш стал первым громким новичком "Челси" после того, как с клуба АПЛ сняли трансферный бан.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Юнайтед" усилился футболистом сборной Португалии.