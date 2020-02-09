В Японии футболисты не забили девять подряд послематчевых пенальти (видео)

В невероятной серии пенальти поучаствовала команда легендарного Андреса Иньесты.

Невероятной серией пенальти завершился матч за Суперкубок Японии между командами "Виссел Кобе" и "Йокогама".

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Соперники не смогли определить победителя в основное время матча, которое завершилось со счетом 3:3, и им пришлось пробивать послематчевые пенальти.

Команды реализовали первые четыре удара (в том числе отличился и легендарный испанец Андрес Иньеста, который играет за "Виссел Кобе"), после чего девять футболистов подряд не смогли забить.

Трижды на удары реагировали вратари, два раза мяч попадал в перекладину, один раз - в штангу и четыре раза пролетал мимо ворот. Не забил даже известный бельгийский защитник Томас Вермален.

Лишь десятая попытка стала удачной. Хотару Ямагучи из "Виссел Кобе" развел голкипера и мяч по разным углам.

Лучшим игроком матча был признан голкипер "Виссел Кобе" Хироки Ликура, который отразил два удара.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь сборной Уругвая отметился нелепым автоголом.