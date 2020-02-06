Реал забил три гола, но вылетел из Кубка Испании (видео)

Мадридцы вылетели на стадии четвертьфинала.

Мадридский "Реал" принимал "Реал Сосьедад" в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

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Команда Зинедина Зидана неожиданно уступила со счетом 3:4. Впервые при французском тренере "сливочные" пропустили четыре мяча.

После первого тайма "Реал Сосьедад" вел со счетом 1:0, а во второй половине поединка команды забили еще шесть мячей. В дополнительное время Начо сократил отставание "Реала" до одного гола, однако сравнять счет хозяевам так и не удалось.

"Реал" прервал серию из 21 матча без поражений.

"Реал" - "Реал Сосьедад" 3:4

Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 - Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69

"Реал": Ареола, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Родригес (Модрич, 46), Вальверде (Йович, 76), Кроос, Б. Диас (Родриго, 76), Бензема, Винисиус

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Мерино, Субельдия, Эдегор (Гевара, 64), Янузай (Барренечеа, 46), Исак (Муньос, 70), Оярсабаль

Предупреждения: Милитао, Винисиус - Эдегор, Ле Норман, Субельдия, Горосабель

Удаление: Горосабель, 90+5 (повторное предупреждение)

Видеообзор матча

Напомним, в прошлогоднем финале Кубка Испании "Барселона" уступила "Валенсии" со счетом 1:2.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Барселоны" стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании.