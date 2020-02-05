Победа и ничья: Шахтер провел два контрольных поединка за день (видео)

"Горняки" встречались с македонцами и датчанами.

Донецкий "Шахтер" провел два спарринга в рамках второго подготовительного сбора в Турции.

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В первом поединке подопечные Луиша Каштру встречались с "Македонией Герче Петров" из Северной Македонии. Чемпион Украины забил по голу в каждом из таймов усилиями Тете и Фернандо.

"Шахтер" - "Македония ГП" - 2:0

Голы: Тете, 13, Фернандо, 44

"Шахтер": Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46)

Видеообзор матча

Ближе к вечеру дончане встретились с датским "Сеннерйюском". Соперник открыл счет благодаря автоголу Кривцова, после чего Тайсон и Коваленко вывели "Шахтер" вперед, но удержать победу не удалось - в концовке Кристиансен спас ничью.

"Шахтер" - "Сеннерйюск" - 2:2

Голы: Тайсон, 54, Коваленко, 61 (с пенальти) - Кривцов, 28 (автогол), Кристиансен, 88

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес

Следующую игру "Шахтер" проведет на сборе 8 февраля против словенской "Олимпии".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" завершил первый сбор победой над чехами.