ФИФА отклонила претензии Юности к Динамо и дортмундской Боруссии по делу Ярмоленко

Часть денег уже была переведена СДЮШОР.

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила протест черниговской СДЮШОР "Юность" относительно платежа солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию".

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Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

"Юность" требовала от "Боруссии" выплатить 286 500 евро, а в Дортмунде заявляли, что за этот транш отвечает "Динамо".

Теперь ФИФА подтвердила, что 150 тысяч были переведены на счет "Юности" еще в январе 2018 года. Новое руководство СДЮШОР не признавало этот транш и отказывалось от получения оставшейся суммы - 136 600 евро, требуя сумму в полном объеме.

Палата по разрешению споров ФИФА при этом обязала "Боруссию" выплатить 136 500 евро "Юности". "Динамо", в свою очередь, сразу компенсирует эту сумму немецкому клубу.

Платеж солидарности - процент, который получает от сделки по игроку школа или академия, воспитанником которой является этот футболист. Напомним, в прошлом году Ярмоленко был продан "Боруссией" в "Вест Хэм".

УНИАН ранее сообщал о подробностях восстановления Ярмоленко после травмы.