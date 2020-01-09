"Сделали инъекцию": главный тренер Вест Хэма рассказал о восстановлении Ярмоленко
20:59, 09 января 2020Футбол
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Украинский футболист продолжает залечивать травму бедра.
Андрей Ярмоленко не играл с 14 декабря / фото: whufc.com
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с травмой украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.
Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".
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"Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Так что мы ждем его возвращения, чтобы увидеть, как она подействовала. Мы надеемся, что восстановление не займет слишком много времени", - сказал Мойес.
Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра и не появлялся на поле с 14 декабря. Сообщалось, что он пропустит три-четыре недели.
В текущем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.
УНИАН ранее также сообщал о том, что защитник сборной Украины в январе может перейти в "Манчестер Сити".
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