"Сделали инъекцию": главный тренер Вест Хэма рассказал о восстановлении Ярмоленко

Украинский футболист продолжает залечивать травму бедра.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с травмой украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".

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"Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Так что мы ждем его возвращения, чтобы увидеть, как она подействовала. Мы надеемся, что восстановление не займет слишком много времени", - сказал Мойес.

Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра и не появлялся на поле с 14 декабря. Сообщалось, что он пропустит три-четыре недели.

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что защитник сборной Украины в январе может перейти в "Манчестер Сити".