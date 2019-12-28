Днепр-1 подписал украинца из чемпионата Хорватии

Днепряне совершили вторую трансферную сделку этой зимой.

"Днепр-1" объявил о переходе украинского защитника Александра Сватка.

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Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.

В прошлом сезоне Сваток выступал за хорватский "Хайдук". По информации ряда СМИ, сумма трансфера составила 350-450 тысяч евро. Игрок подписал контракт на три года.

В составе "Хайдука" 25-летний защитник провел 19 матчей. В прошлом он также защищал цвета "Днепра", "Волыни" и "Зари".

Напомним, осеннюю часть сезона "Днепр-1" завершил на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Днепр-1" усилился опытным украинцем.