Днепр-1 подписал украинца из чемпионата Хорватии
19:23, 28 декабря 2019Футбол
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Днепряне совершили вторую трансферную сделку этой зимой.
Сваток уже играл в УПЛ / фото: twitter.com/hajduk
"Днепр-1" объявил о переходе украинского защитника Александра Сватка.
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Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.
В прошлом сезоне Сваток выступал за хорватский "Хайдук". По информации ряда СМИ, сумма трансфера составила 350-450 тысяч евро. Игрок подписал контракт на три года.
В составе "Хайдука" 25-летний защитник провел 19 матчей. В прошлом он также защищал цвета "Днепра", "Волыни" и "Зари".
Напомним, осеннюю часть сезона "Днепр-1" завершил на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Днепр-1" усилился опытным украинцем.
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