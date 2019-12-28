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Второй новичок за день: Днепр-1 подписал украинского чемпиона Беларуси

22:51, 28 декабря 2019
Футбол
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Хобленко покинул Динамо-Брест в статусе свободного агента / фото: Динамо-Брест

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Об этом сообщила пресс-служба днепрян.

25-летний футболист подписал контракт с клубом УПЛ на 2,5 года.

Предыдущим клубом нападающего было "Динамо-Брест", в составе которого он по итогам сезона стал чемпионом Беларуси. На счету Хобленко 27 матчей, 9 голов и 2 ассиста во всех турнирах.

Контракт украинца с клубом из Бреста истек, поэтому он получил статус свободного агента.

Это второй новичок днепрян за день. Ранее был подписан защитник из "Хайдука" Александр Сваток. 

УНИАН также сообщал о том, что "Днепр-1" усилился опытным украинцем.

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Теги: #УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Днепр-1#Динамо-Брест