Второй новичок за день: Днепр-1 подписал украинского чемпиона Беларуси

Нападающий Алексей Хобленко вернулся на родину.

"Днепр-1" объявил о подписании форварда Алексея Хобленко.

Читайте такжеДнепр-1 подписал украинца из чемпионата Хорватии

Об этом сообщила пресс-служба днепрян.

25-летний футболист подписал контракт с клубом УПЛ на 2,5 года.

Предыдущим клубом нападающего было "Динамо-Брест", в составе которого он по итогам сезона стал чемпионом Беларуси. На счету Хобленко 27 матчей, 9 голов и 2 ассиста во всех турнирах.

Контракт украинца с клубом из Бреста истек, поэтому он получил статус свободного агента.

Это второй новичок днепрян за день. Ранее был подписан защитник из "Хайдука" Александр Сваток.

УНИАН также сообщал о том, что "Днепр-1" усилился опытным украинцем.