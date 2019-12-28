Второй новичок за день: Днепр-1 подписал украинского чемпиона Беларуси
22:51, 28 декабря 2019Футбол
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Нападающий Алексей Хобленко вернулся на родину.
Хобленко покинул Динамо-Брест в статусе свободного агента / фото: Динамо-Брест
"Днепр-1" объявил о подписании форварда Алексея Хобленко.
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Об этом сообщила пресс-служба днепрян.
25-летний футболист подписал контракт с клубом УПЛ на 2,5 года.
Предыдущим клубом нападающего было "Динамо-Брест", в составе которого он по итогам сезона стал чемпионом Беларуси. На счету Хобленко 27 матчей, 9 голов и 2 ассиста во всех турнирах.
Контракт украинца с клубом из Бреста истек, поэтому он получил статус свободного агента.
Это второй новичок днепрян за день. Ранее был подписан защитник из "Хайдука" Александр Сваток.
УНИАН также сообщал о том, что "Днепр-1" усилился опытным украинцем.
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