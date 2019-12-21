Днепр-1 усилил состав опытным украинцем
17:47, 21 декабря 2019Футбол
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Днепряне провели первый зимний трансфер
Владимир Адамюк раньше выступал за ПФК Львов, Верес, Днепр и Сталь / фото: footboom.com
Новичком "Днепра-1" стал украинский защитник Владимир Адамюк.
Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.
28-летний футболист поставил подпись под контрактом на три года.
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Предыдущим клубом Адамюка был "Львов", за который в этом сезоне УПЛ он провел только 3 матча. С 10 августа футболист не появлялся на поле из-за конфликта с руководством клуба. Адамюк хотел покинуть "Львов", чтобы перейти в израильский "Маккаби", но клуб отказался продавать игрока.
Напомним, осеннюю часть сезона "Днепр-1" завершил на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" может досрочно вернуть своего нападающего из аренды.
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