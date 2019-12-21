Днепр-1 усилил состав опытным украинцем

Днепряне провели первый зимний трансфер

Новичком "Днепра-1" стал украинский защитник Владимир Адамюк.

Об этом сообщает официальный сайт днепровского клуба.

28-летний футболист поставил подпись под контрактом на три года.

Читайте такжеЛидер Шахтера подписал с клубом новый контракт

Предыдущим клубом Адамюка был "Львов", за который в этом сезоне УПЛ он провел только 3 матча. С 10 августа футболист не появлялся на поле из-за конфликта с руководством клуба. Адамюк хотел покинуть "Львов", чтобы перейти в израильский "Маккаби", но клуб отказался продавать игрока.

Напомним, осеннюю часть сезона "Днепр-1" завершил на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" может досрочно вернуть своего нападающего из аренды.