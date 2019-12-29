Динамо предложило четыре миллиона за словенского форварда - СМИ
17:44, 29 декабря 2019Футбол
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У киевского клуба появился еще один кандидат на усиление атаки.
Андраж Шпорар / REUTERS
Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании словенского нападающего Андража Шпорара, который выступает за братиславский "Слован".
Об этом сообщает Daily Record.
Отмечается, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко считает этот трансфер приоритетным.
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По информации источника, "Динамо" готово заплатить за 25-летнего форварда около четырех миллионов евро.
Конкуренцию в борьбе за Шпорара "Динамо" составит "Селтик", который предлагает "Словану" около шести миллионов евро.
В текущем сезоне Шпорар забил 20 голов в 25 матчах за "Слован".
Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно об интересе "Динамо" к хорватскому форварду.
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