Динамо предложило четыре миллиона за словенского форварда - СМИ

У киевского клуба появился еще один кандидат на усиление атаки.

Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании словенского нападающего Андража Шпорара, который выступает за братиславский "Слован".

Об этом сообщает Daily Record.

Отмечается, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко считает этот трансфер приоритетным.

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По информации источника, "Динамо" готово заплатить за 25-летнего форварда около четырех миллионов евро.

Конкуренцию в борьбе за Шпорара "Динамо" составит "Селтик", который предлагает "Словану" около шести миллионов евро.

В текущем сезоне Шпорар забил 20 голов в 25 матчах за "Слован".

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно об интересе "Динамо" к хорватскому форварду.