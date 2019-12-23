Фанаты достучались до игроков: Наполи удалось вырвать победу после угроз убийством с трибун

В 17-м туре итальянской Серии A "Наполи" на выезде встречался с "Сассуоло".

Неаполитанцы сумели одержать волевую победу со счетом 2:1.

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Поединок шел к завершению, а на табло сохранялся счет 1:1. На 86-й минуте фанаты "Наполи" начали скандировать "Если вы не выиграете, мы вас убьем", передает Calcio Napoli24.

В итоге на четвертой добавленной минуте команда Дженнаро Гаттузо сумела вырвать победу благодаря автоголу полузащитника "Сассуоло" Педро Обианга.

"Наполи" набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У "Сассуоло" в активе 19 очков и 13-е место.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский помог "Аталанте" нанести "Милану" унизительное поражение.