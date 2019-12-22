Украинский форвард забил третий гол в четырех матчах в Турции (видео)
18:14, 22 декабря 2019Футбол
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Это не помогло команде Артема Кравца избежать поражения.
Кравец набрал хорошую форму после операции / фото: twitter.com/kayserisporfk
Украинский нападающий Артем Кравец отличился за "Кайсериспор" в матче 16-го тура чемпионата Турции против "Истанбула".
Украинец провел на поле всю игру, а на 38 минуте забил гол ударом головой и сделал счет 1:2.
"Кайсериспор" в итоге потерпел поражение со счетом 1:4.
Для Кравца этот матч стал только пятым в сезоне, а гол - третьим в последних четырех поединках. Ранее украинец долго не выходил на поле после операции по удалению спинной грыжи, которую перенес в первой половине сентября.
Напомним, 30-летний Кравец выступает за "Кайсериспор" с января 2018 года.
УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский помог "Аталанте" нанести "Милану" унизительное поражение.
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