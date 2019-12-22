Украинский форвард забил третий гол в четырех матчах в Турции (видео)

Это не помогло команде Артема Кравца избежать поражения.

Украинский нападающий Артем Кравец отличился за "Кайсериспор" в матче 16-го тура чемпионата Турции против "Истанбула".

Украинец провел на поле всю игру, а на 38 минуте забил гол ударом головой и сделал счет 1:2.

"Кайсериспор" в итоге потерпел поражение со счетом 1:4.

Для Кравца этот матч стал только пятым в сезоне, а гол - третьим в последних четырех поединках. Ранее украинец долго не выходил на поле после операции по удалению спинной грыжи, которую перенес в первой половине сентября.

Напомним, 30-летний Кравец выступает за "Кайсериспор" с января 2018 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский помог "Аталанте" нанести "Милану" унизительное поражение.