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Украинский форвард забил третий гол в четырех матчах в Турции (видео)

18:14, 22 декабря 2019
Футбол
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Кравец набрал хорошую форму после операции / фото: twitter.com/kayserisporfk

Украинец провел на поле всю игру, а на 38 минуте забил гол ударом головой и сделал счет 1:2.

"Кайсериспор" в итоге потерпел поражение со счетом 1:4.

Для Кравца этот матч стал только пятым в сезоне, а гол - третьим в последних четырех поединках. Ранее украинец долго не выходил на поле после операции по удалению спинной грыжи, которую перенес в первой половине сентября.

Напомним, 30-летний Кравец выступает за "Кайсериспор" с января 2018 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский помог "Аталанте" нанести "Милану" унизительное поражение.

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Теги: #Артем Кравец