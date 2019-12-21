Фанаты Альбасете вывесили баннер в поддержку Зозули (фото)

Болельщики поддержали украинского футболиста после скандала с оскорблениями.

Болельщики испанского "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, поддержали украинского форварда во время матча Сегунды против "Эльче" (0:1).

Фаны "Альбасете" вывесили баннер с тремя словами - "Мы все Зозуля".

Кроме того, как сообщает lasexta.com, на 10-й минуте (Зозуля выступает за "Альбасете" под №10) болельщики скандировали фамилию украинца.

Этот матч был первым для "Альбасете" после скандальной встречи с "Райо Вальекано", которая была прервана после перерыва из-за того, что фанаты "Райо" оскорбляли Зозулю, называя его "е****м нацистом".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Зозуля обратился к украинцам и поблагодарил всех за поддержку.