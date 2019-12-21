Фанаты Альбасете вывесили баннер в поддержку Зозули (фото)
23:40, 21 декабря 2019Футбол
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Болельщики поддержали украинского футболиста после скандала с оскорблениями.
Роман Зозуля играет за Альбасете / фото: twitter.com/AlbaceteBPSAD
Болельщики испанского "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, поддержали украинского форварда во время матча Сегунды против "Эльче" (0:1).
Фаны "Альбасете" вывесили баннер с тремя словами - "Мы все Зозуля".
Кроме того, как сообщает lasexta.com, на 10-й минуте (Зозуля выступает за "Альбасете" под №10) болельщики скандировали фамилию украинца.
фото: masquealba.com
Этот матч был первым для "Альбасете" после скандальной встречи с "Райо Вальекано", которая была прервана после перерыва из-за того, что фанаты "Райо" оскорбляли Зозулю, называя его "е****м нацистом".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Зозуля обратился к украинцам и поблагодарил всех за поддержку.
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