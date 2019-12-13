"Мне тоже х**во": у вратаря Динамо состоялся жесткий разговор с фанатами (видео)

Денис Бойко пообщался с болельщиками после вылета "Динамо" из Лиги Европы.

Вратарь "Динамо" Денис Бойко после ничьей в матче с "Лугано" (1:1) и вылета из Лиги Европы на повышенных тонах пообщался с фанатами команды.

"Я вам объясняю, как бы ни было обидно, но я не знаю, сколько это будет… Мне тоже обидно! Я что не подхожу к вам, не разговариваю с вами? Мне тоже ху**о, бл**ь", - сказал Бойко.

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"Бл**ь, успокойтесь, на**й. Я просто объясняю, что, бл**ь, как бы ни было тяжело, мы - одно целое. Одно целое под названием клуб "Динамо" Киев, бл**ь. Вы, мы, бл**ь, тренера, бл**ь, остальные фанаты - мы все одно целое. Мы не будем вот это устраивать, мы тогда, бл**ь, опустимся на дно. Уже на дне? Так еще ниже, бл**ь", - также сказал Бойко.

Отметим, что Бойко провел этот матч в запасе.

Видео было опубликовано в Instagram.

Напомним, "Динамо" не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в одной группе с "Мальме", "Копенгагеном" и "Лугано".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" раскритиковал фанатов, но следом извинился.