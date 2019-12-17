Апелляционный комитет УАФ удвоил дисквалификацию арбитров за договорные матчи

Срок наказания увеличен до 10 лет.

Апеляционный комитет УАФ увеличил срок дисквалификации арбитров Виктора Арановского и Вячеслава Молотокаса с 5 до 10 лет за организацию договорных матчей.

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Об этом сообщает FootballHub.

Этот срок стал рекордным в истории украинского футбола.

Еще в августе Арановского, Молотокаса и еще одного арбитра Юрия Буренко КДК УАФ отстранил от футбола на пять лет. Судьи решили подать апелляцию.

После рассмотрения апелляции было принято решение ужесточить наказание для Арановского и Молотокаса, тогда как у Буренко остался 5-летний срок.

Также комитет увеличил срок наказания для еще троих арбитров - Юрия Вишневского (4 года вместо 2), Дмитрия Денисюка и Дмитрия Смиляка (1 год вместо 3).

Напомним, в мае прошлого года Нацполиция в сотрудничестве с УАФ начала масштабную спецоперацию по расследованию коррупции в украинском футболе. Было проведено более 50 обысков по всей стране.

УНИАН ранее сообщал о том, что определено место проведения финала Кубка Украины по футболу.