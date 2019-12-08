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Украинский форвард Селезнев забил очередной гол в чемпионате Турции (видео)

22:28, 08 декабря 2019
Футбол
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Селезнев забил пятый гол в сезоне / фото: bursaspor.org.tr

"Бурсаспор" встречался с "Гиресунспором", а Селезнев вышел на поле после перерыва.

На 86-й минуте 34-летний украинец успешно сыграл на добивании после прострела с фланга от партнера. Этот гол в итоге не спас "Бурсаспор" от поражения - 2:3.

Во всех турнирах нынешнего сезона Селезнев провел 12 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский нападающий Кравец забил дебютный гол в сезоне за турецкий клуб.

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Теги: #Евгений Селезнев