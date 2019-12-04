Футболиста Карпат признали лучшим игроком УПЛ по итогам месяца (фото)

А лучшим тренером месяца стал наставник "Олимпика" Висенте Гомес.

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги в ноябре.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Назарина выбран лучшим по итогам голосования болельщиков. Хавбек "Карпат" получил 40% голосов, опередив полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова (20%), нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса (13%) и других игроков.

В ноябре Назарина провел в УПЛ 3 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Лучшим тренером чемпионата по итогам ноября признан наставник "Олимпика" Висенте Гомес, который получил 37% голосов.

Под руководством Гомеса в ноябре "Олимпик" одержал две победы при одной ничьей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стали известны победители премии "Футбольные звезды Украины-2019".