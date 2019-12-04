"Боролись за свои права": легионер Динамо рассказал, за что уважает украинцев (видео)

Карлос де Пена поделился мнением об Украине и украинцах.

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о своем отношении к украинцам.

Об этом де Пена сказал в интервью для YouTube-канала Maria Shakhova.

"Когда я приехал в Украину, мне сразу сказали, что это полная противоположность Уругваю. Здесь другие люди, непонятный для меня язык, особенный стиль жизни. Но меня это не пугало. Когда стал частью этой страны, я увидел, насколько здесь добрые люди. Меня очень гостеприимно приняли как в команде, так и в городе.

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Также я уже знаю историю Украины, потому что здесь живу. Много смотрю документальных фильмов и читаю. Вообще я вдохновляюсь местными людьми, потому что знаю, что пять лет назад этот народ боролся за свои права. Я смотрел документальный фильм на Netflix "Зима в огне". Это заставило меня очень уважать украинцев", - сказал уругваец.

Де Пена также назвал лучшие, по его мнению, города в Украине:

"Если бы я мог порекомендовать только один город для путешествия, это был бы Львов. Я очень его люблю, был там уже дважды. Также у нас был матч за Суперкубок в Одессе, это очень атмосферный город. Но если выбирать из всех украинских городов, то однозначно Киев. Здесь мой дом, здесь я живу".

Напомним, де Пена выступает за "Динамо" с апреля этого года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что итальянский тренер из штаба Андрея Шевченко сделал тату с гербом Украины.