Названы три претендента на лучший гол года в Украине (видео)

На лучший гол 2019 года в Украине претендуют три эффектных удара.

Украинская ассоциация футбола представила трех претендентов на награду за лучший гол 2019 года, которая будет вручена в рамках премии "Футбольные звезды Украины".

В тройку претендентов вошли гол полузащитника сборной Украины U-20 Георгия Цитаишвили в финальном матче ЧМ-2019 против Южной Кореи, дальний удар полузащитника женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко в матче квалификации Евро-2020 против Сербии, а также гол хавбека "Динамо" Сергея Сидорчука в матче Кубка Украины против "Шахтера".

Видео опубликовал официальный аккаунт УАФ в Instagram.

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Автор лучшего гола будет определен 2 декабря, когда состоится церемония вручения премии "Футбольные звезды Украины", путем SMS-голосования в прямом эфире.

В ходе церемонии также будут вручены награды лучшему футболисту года, лучшей футболистке, лучшим тренерам мужской и женской команд, лучшим молодым футболистам, а также в ряде других номинаций.

УНИАН ранее также сообщал о том, что было названо имя лучшего молодого футболиста 2019 года в Европе.