УПЛ: Динамо в большинстве дожало Олимпик

Киевляне одержали победу в матче 16-го тура.

В заключительном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе "Динамо" в Киеве встречались "Олимпик" и "Динамо". Подопечные Алексея Михайличенко одержали победу в номинально выездном для себя поединке.

В первом тайме команды обменялись голами благодаря ошибкам сперва голкипера "Олимпика" Германа Пенькова, а затем защитника "Динамо" Артема Шабанова.

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Вырвать победу "Динамо" удалось в концовке встречи после того, как "Олимпик" остался в меньшинстве (прямую красную карточку получил Андрей Кравчук).

Сперва Артем Беседин оформил дубль после паса Александра Караваева, а затем Карлос де Пена из пределов вратарской замкнул прострел Владимира Шепелева.

"Динамо" после этого матча набрало 33 очка, вернулось на второе место в турнирной таблице и сократило отставание от "Шахтера" до 11 очков.

У "Олимпика" осталось 18 очков, команда занимает седьмое место.

"Олимпик" - "Динамо" - 1:3

Голы: Шахаб, 38 - Беседин, 37, 79, Де Пена, 87

"Олимпик": Пеньков, Ксенз (Джеффри, 89), Гришко, Лукьянчук, Снурницын (Трубочкин, 82), Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Тейшейра, Балашов — Шахаб.

"Динамо": Бойко, Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко (Кендзера, 28), Буяльский (Гармаш, 88), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 74), Цыганков, Беседин, Де Пена.

Удаление: Кравчук, 72

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 16-м туре УПЛ не сумел обыграть "Мариуполь".