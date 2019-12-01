УПЛ: Мариуполь впервые за шесть лет отобрал очки у Шахтера

"Горняки" не смогли победить в чемпионате во второй раз в сезоне.

В Мариуполе прошел матч 16-го тура УПЛ между местным одноименным клубом и донецким "Шахтером".

Встреча, которую обе команды проводили в своих неоптимальных составах, завершилась вничью.

"Шахтер" вышел вперед на 15-й минуте встречи - Тайсон реализовал пенальти за фол на Евгении Коноплянке.

В начале второго тайма "Мариуполю" удалось отыграться - Сергей Болбат, пытаясь прервать подачу в штрафную, срезал мяч в перекладину, после чего Илья Путря оказался первым на мяче и отправил его в сетку.

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Мариупольцы впервые за шесть лет отобрали очки у "Шахтера". В предыдущий раз "Мариуполю" удавалось сыграть вничью с "Шахтером" еще в мае 2013 года, после чего "горняки" одержали пятнадцать побед подряд.

После этого тура "Шахтер" набрал 44 очка и продолжает уверенно лидировать в УПЛ. "Мариуполь" набрал 18 очков и поднялся на шестое место.

"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Путря, 49 - Тайсон, 15 (с пенальти)

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворский, Полегенько, Тищенко, Петерман, Мишнев, Горбунов, Путря (Бондар, 89), Фомин (Выскребенцев, 17, К. Романюк, 90+3)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Бондар, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 78), Тете (Соломон, 58), Тайсон, Коноплянка, Сикан (Борячук, 69)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 16-м туре УПЛ "Днепр-1" без проблем разобрался со "Львовом".