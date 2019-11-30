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Евро-2020: стало известно расписание матчей сборной Украины

21:04, 30 ноября 2019
Футбол
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Украина сыграет с Нидерландами и Австрией / REUTERS

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Всего Украина проведет в группе C три поединка.

Первый матч подопечные Андрея Шевченко сыграют 14 июня в Амстердаме против Нидерландов. Таким образом, соперник будет хозяином встречи.

Вторая игра пройдет 18 июня в румынском Бухаресте против четвертого участника квартета, который определится по итогам стыковых матчей Лиги наций.

Завершится групповой этап для украинской национальной команды 22 июня игрой со сборной Австрии. Поединок также пройдет в Бухаресте.

По итогам плей-офф Лиги наций в одну группу со сборной Украины может попасть сборная Румынии, если она пройдет на Евро-2020 по Пути A. Если румынской сборной не будет на Евро, то Украине достанется победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Полуфиналы плей-офф Лиги наций пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах жеребьевки финальной части Евро-2020.

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Теги: #футбол#сборная Украины#Евро-2020