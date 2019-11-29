"Незабываемый вечер": тренер Мальме считает победу над Динамо заслуженной

Специалист отметил, что удаление не слишком повлияло на игру.

Главный тренер "Мальме" Уве Реслер поделился эмоциями после победы его команды над киевским "Динамо" (4:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

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Наставника шведов цитирует пресс-служба клуба.

"Нам удалось очень хорошо начать матч и забить быстрый гол на старте. Затем у нас появились проблемы, а киевское "Динамо" сумело показать все свои лучшие качества. Считаю, что мы заслужили эту победу. Не думаю, что красная карточка у соперника сильно помогла нам в этом поединке.

Это был незабываемый вечер, я уверен, что вы расскажете о нем своим внукам", - отметил Реслер.

Также тренер похвалил Маркуса Розенберга, который проводил последний домашний матч в карьере и оформил дубль:

"Маркус забил два гола и постоянно находился там, где должен быть. Уважаю его карьеру, это большая личность. Мы провели незабываемый матч".

В последнем туре 12 декабря "Динамо" будет принимать "Лугано", а "Мальме" на выезде встретится с "Копенгагеном".

УНИАН ранее сообщал о реакции футболистов "Динамо" на поражение в Швеции.