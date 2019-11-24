УПЛ: Олимпик в волевом стиле обыграл Карпаты и продлил серию без поражений (видео)

Дончане первыми пропустили, но смогли спасти игру.

24 ноября львовские "Карпаты" принимали на стадионе "Украина" донецкий "Олимпик" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

Победу одержали гости со счетом 2:1.

Львовяне вышли вперед на 9-й минуте, когда Назарина решился на дальний удар, а голкипер Крынский в простой ситуации не сумел поймать мяч.

"Олимпик" сравнял счет в середине тайма: Цымбалюк на 26-й минуте выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку ворот. В концовке тайма "Карпаты" могли вновь выйти вперед, но удар Ляха приняла на себя перекладина. Перед самым перерывом "Олимпик" повел в счете: Шахаб получил пас от Кравчука в штрафной и пушечным ударом расстрелял ворота хозяев.

Во втором тайме львовяне пытались атаковать, но "Олимпик" грамотно оборонялся и удержал победный счет.

"Карпаты" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Назарина, 9 - Цымбалюк, 26, Шахаб, 45+2

"Карпаты": Артым, Мартинс, Веремиенко, Вакуленко (Якимец, 59), Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде (Войкович, 68), Лях (Гуцуляк, 46)

"Олимпик": Крынский, Ксенз (Завийский, 64), Гришко, Зотько (Лукьянчук, 46), Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич (Тейшейра, 45+1), Балашов, Шахаб

Предупреждения: Дубинчак - Зотько, Снурницын, Лукьянчук, Тейшейра

Гол Назарины

Гол Цымбалюка

Гол Шахаба

"Олимпик" добыл четвертую победу в пяти матчах и теперь занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. На счету "Карпат" осталось 11 очков и 10-е место.

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