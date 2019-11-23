Днепр-1 минимально одолел Ворсклу в УПЛ (видео)

Днепряне прервали шестиматчевую серию без побед в чемпионате.

"Днепр-1" в Днепре принимал "Ворсклу" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча команд из нижней части турнирной таблицы УПЛ завершилась минимальной победой днепрян.

Единственный в матче гол был забит на 80-й минуте - Дмитрий Коркишко реализовал пенальти.

Отметим, что "Ворскла" проводила свой первый матч под руководством Юрия Максимова.

"Днепр-1" одержал свою первую победу с 20 сентября, набрал 15 очков и поднялся на седьмое место в таблице УПЛ. У "Ворсклы" осталось 8 очков, полтавчане идут последними.

"Днепр-1" - "Ворскла" - 1:0

Голы: Коркишко, 81 (пен.)

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Логинов, Гуйе, Шаповал, С. Кравченко, Коркишко, Когут, Вакулко (Снижко, 60), Назаренко (Чичиков, 90+2), Кулиш (Булеца, 74).

"Ворскла": Резник, Пердута, Баенко (Очигава, 80), Альюн, Сапай, Петрович, Д. Кравченко, Скляр, Сакив (Козыренко, 65), Васин, Ребенок.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в центральном матче тура "Александрия" обыграла "Зарю".